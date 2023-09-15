رئيسة حي غرب الإسكندرية: انهيار عقار بكرموز دون إصابات وتسبب في ميل العقار المجاور

قالت رئيسة حى غرب الإسكندرية سحر شعبان، إنه شهدت منطقة كرموز إنهيار عقار دون وقوع أى إصابات في الأرواح وجار العرض على لجنة العقارات بالحي، متابعة أن غرفة عمليات الحي تلقت بلاغا يفيد بانهيار عقار بمنطقة كرموز، دون وجود أي إصابات بشرية في الأرواح، وعلى الفور تم الانتقال إلى مكان العقار لمتابعة الموقف.