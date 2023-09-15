 رئيسة حي غرب الإسكندرية: انهيار عقار بكرموز دون إصابات وتسبب في ميل العقار المجاور - بوابة الشروق
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رئيسة حي غرب الإسكندرية: انهيار عقار بكرموز دون إصابات وتسبب في ميل العقار المجاور

هدى الساعاتي
نشر في: الجمعة 15 سبتمبر 2023 - 12:51 م | آخر تحديث: الجمعة 15 سبتمبر 2023 - 12:56 م
قالت رئيسة حى غرب الإسكندرية سحر شعبان، إنه شهدت منطقة كرموز إنهيار عقار دون وقوع أى إصابات في الأرواح وجار العرض على لجنة العقارات بالحي، متابعة أن غرفة عمليات الحي تلقت بلاغا يفيد بانهيار عقار بمنطقة كرموز، دون وجود أي إصابات بشرية في الأرواح، وعلى الفور تم الانتقال إلى مكان العقار لمتابعة الموقف.
وأضافت شعبان في تصريحات صحفية خاصة اليوم الجمعة، أنه تم وضع الحواجز الحديدية؛ لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار؛ حفاظا على ارواح المواطنين، وجار العرض على لجنة العقارات الآيلة للسقوط، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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