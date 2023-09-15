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فقد النادي الأهلي مساء اليوم الجمعة، فرصة الاقتراب أكثر من ريال مدريد في صراع الأندية الأكثر تتويج بالبطولات القارية.

وتلقى الأهلي هزيمة من اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد، في السوبر الافريقي.

الأهلي يملك 25 بطولة قارية مختلفة، كان آخرها تتويجه بلقب دوري الأبطال للمرة الـ11 في تاريخه يونيو الماضي على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

ويأتي الأهلي في المركز الثاني بقائمة أكثر الأندية تتويجًا بالألقاب القارية، خلف ريال مدريد، الذي رفع 29 لقبًا قاريًا وعالميًا.

ألقاب الأهلي جاءت عن طريق فوزه بدوري أبطال أفريقيا 11 مرة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة، وكأس السوبر الأفريقي 8 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات، وكأس الأفرو آسيوية مرة واحدة.

وكان الأهلي يأمل في تقليص الفارق بينه وريال مدريد إلى 3 ألقاب فقط عن طريق التتويج بكأس السوبر القاري اليوم.

وكان يحاول أيضا استغلال إخفاق ريال مدريد على المستوى الأوروبي في الشهور القليلة الماضية، إذ فشل في الحفاظ على لقبه في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وبالتالي لم يتمكن من المنافسة على السوبر القاري أو كأس العالم للأندية.

قائمة أكثر الأندية تتويجًا بالألقاب القارية عبر التاريخ:

1- ريال مدريد الإسباني.. 29 لقبًا.

2- الأهلي.. 25 لقبًا.

3- بوكا جونيورز الأرجنتيني.. 22 لقبًا.

4- برشلونة.. 20 لقبًا.

5- إنديبندينتي الأرجنتيني.. 20 لقبًا.