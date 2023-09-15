دراكسلر يقترب من الرحيل عن سان جيرمان والانضمام لـ الأهلي القطري

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ذكر تقرير إخباري أنه من المتوقع أن ينتقل لاعب خط الوسط الألماني جوليان دراكسلر من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الأهلي القطري.

وذكرت شبكة "سكاي" التليفزيونية أن دراكسلر /29 عاما/ تراجع عن موقفه، حيث كان قد رفض في البداية الانتقال إلى الفريق القطري.

وكانت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية قد نشرت بالفعل تقريرا قبل أيام بشأن الصفقة المتوقعة.

ومن المتوقع أن يوقع لاعب شالكه وفولفسبورج السابق عقدا مع الأهلي القطري حتى عام 2025 .

وكان دراكسلر قد انتقل من فولفسبورج إلى باريس سان جيرمان في يناير 2017، لكنه لم يحقق البصمة المأمولة مع سان جيرمان.

وانضم إلى بنفيكا البرتغالي بعقد إعارة في سبتمبر 2022 وقد انتهت فترة الإعارة بنهاية الموسم الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن عقد دراكسلر مع سان جيرمان من المفترض أن يستمر حتى 30 يونيو 2024 .