الهلال الأحمر المصري: تجهيز 200 طن من المواد الإغاثية إلى ليبيا والمغرب

أعلن الدكتور رامي الناظر، مدير الهلال الأحمر المصري، عن الانتهاء من تجهيز 200 طن من المواد الإغاثية الطبية والمساعدات الغذائية الطارئة بواقع 100 طن إلى الأشقاء في ليبيا، ومثلهم إلى المغرب؛ بالإضافة إلى فرق الإغاثة؛ لمواجهة الكارثتين الإنسانيتين.



وأشار "الناظر"، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "مساء DMC"، المذاع عبر شاشة "DMC"، مساء الخميس، إلى تواصل الهلال الأحمر المصري مع نظيريه في ليبيا والمغرب للوقوف على تحديد الاحتياجات من المواد الإغاثية الطارئة منذ بدء الأزمة.



كما لفت إلى استعداد مجموعة كبيرة من فرق الإغاثة بمجال البحث والإنقاذ من أجل التحرك فور تلقى إشارة البدء، موضحا أن الفرق المصرية مدربة ومدعمة بالأجهزة والملابس العازلة للكهرباء والمياه والأدوات الحادة، لمواجهة السيول والتعامل مع الظروف الإنسانية الصعبة.



وأشار إلى تنسيق الجانب المصري مع الهلال الأحمر الليبي، بشأن تحديد مناطق انتشار فرق الإنقاذ، لافتا إلى تحرك فرق القوات المسلحة المصرية في وقت سابق منذ الأزمة، في حين يجري تسيير فرق دعم الهلال الأحمر للمشاركة في ليبيا في ظل العلاقة الأخوية التاريخية التي تربط الشعبين.



وأثنى على تضامن عدد من الفنانين المصريين وعلى رأسهم المطرب تامر حسني لا سيما بشأن تقديم الدعم للجمعية وحث المتطوعين على استكمال المسيرة، فضلًا عن المشاركة بجهود عمليات تعبئة المساعدات وإرسال رسالة تضامن للبلدين الشقيقين.



وذكر أن الهلال الأحمر المصري يعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، لافتًا إلى تلقي الدعم من الجهات الرسمية للدولة بشأن توصيل المساعدات للأشقاء، موضحًا أن الوضع الإنساني في المغرب يعد أفضل من الموقف في ليبيا.