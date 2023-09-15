نحو 32 ألف حاج يهودي يصلون أومان الأوكرانية للاحتفال بالعام اليهودي الجديد

وصل عشرات الآلاف من الحجاج اليهود الحريديم (الأرثوذكس)، إلى مدينة أومان الأوكرانية بمناسبة العام اليهودي الجديد، على الرغم من حرب روسيا الجارية ضد جارتها.



وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية، إن أكثر من 32 ألف يهودي قد وصلوا قبيل الاحتفالات التي تستمر لمدة يومين، وتبدأ مع غروب شمس اليوم الجمعة.



ودخل أكثر من 10 آلاف يهودي أوكرانيا منذ أمس الخميس وحده. ولدواع أمنية، أقيمت نقاط تفتيش حول أومان للرقابة وتسجيل الحجاج. وستستمر الاحتفالات حتى الأحد المقبل.



ويحج كل عام عشرات الآلاف من اليهود الأرثوذكس إلى قبر الحاخام ناخمان بمناسبة العام اليهودي الجديد. وكان عدد سكان البلدة التي تقع على بعد حوالي مائتي كيلومتر جنوب العاصمة كييف، يبلغ أكثر قليلا من 80 ألف نسمة قبل العملية العسكرية الروسية في فبراير عام 2022.



وتعرضت أومان للقصف بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة روسية مرات عدة. وكثفت إسرائيل تحذيراتها لمواطنيها من السفر إلى منطقة الحرب.