صن داونز يهزم بومامورو البوروندي﻿ برباعية في ذهاب دور الـ 32 من دوري الأبطال

حقق فريق صن داونز الجنوب إفريقي فوزًا ثمينًا على نظيره بومامورو البوروندي برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

افتتح أهداف المباراة المهاجم البرازيلي ريبيرو كوستا بتسجيله هدفين في الدقيقتين 12 و 37، قبل أن يضيف زميله ليسيبا نكو الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول.

فيما أحرز الهدف الرابع المهاجم الناميبي بيتر شالويلي في الدقيقة 79، لينتهي اللقاء بفوز الضيوف برباعية نظيفة.

ومن المقرر أن يواجه صن داونز نظيره بومامورو البوروندي مرة أخرى، في مباراة الإياب والتي ستقام يوم 30 سبتمبر الجاري في جنوب إفريقيا.