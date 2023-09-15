 صن داونز يهزم بومامورو البوروندي﻿ برباعية في ذهاب دور الـ 32 من دوري الأبطال - بوابة الشروق
الجمعة 15 سبتمبر 2023 8:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل محترف في الدوري المصري 2022/2023؟
النتـائـج تصويت

صن داونز يهزم بومامورو البوروندي﻿ برباعية في ذهاب دور الـ 32 من دوري الأبطال

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 15 سبتمبر 2023 - 8:08 م | آخر تحديث: الجمعة 15 سبتمبر 2023 - 8:08 م

حقق فريق صن داونز الجنوب إفريقي فوزًا ثمينًا على نظيره بومامورو البوروندي برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

افتتح أهداف المباراة المهاجم البرازيلي ريبيرو كوستا بتسجيله هدفين في الدقيقتين 12 و 37، قبل أن يضيف زميله ليسيبا نكو الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول.

فيما أحرز الهدف الرابع المهاجم الناميبي بيتر شالويلي في الدقيقة 79، لينتهي اللقاء بفوز الضيوف برباعية نظيفة.

ومن المقرر أن يواجه صن داونز نظيره بومامورو البوروندي مرة أخرى، في مباراة الإياب والتي ستقام يوم 30 سبتمبر الجاري في جنوب إفريقيا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك