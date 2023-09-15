أمينة المظالم الأوروبية تحقق في كيفية دعم المفوضية الأوروبية حقوق المهاجرين بموجب اتفاق مع تونس

أعلنت أمينة المظالم الأوروبية إميلي أوريلي، اليوم الجمعة، عن فتح تحقيق في كيف تعتزم المفوضية الأوروبية دعم الحقوق الأساسية للمهاجرين بموجب اتفاق مثير للجدل للتكتل مع تونس.

وعرضت بروكسل على تونس في يوليو مساعدة بقيمة نحو مليار يورو (07ر1 مليار دولار) بهدف مكافحة الهجرة غير القانونية للاتحاد الأوروبي، رغم مزاعم بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب الحكومة التونسية.

وجاء في بيان صحفي أن الاتفاق الذي لم ينفذ بعد، ينص على تقديم 105 ملايين يورو لتعزيز حماية الحدود والتدريب والدعم الفني لحرس الحدود التونسي ومكافحة مهربي البشر.

وأبلغت أمينة المظالم الأوروبية أوريلي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشأن التحقيق في خطاب أرسل يوم الأربعاء.

وسألت أوريلي، في الخطاب، "ما إذا كانت المفوضية أجرت تقييما لتأثير حقوق الإنسان" قبل التوقيع على الاتفاق، وما إذا كان من المقرر إجراء "مراجعة دورية لتأثير حقوق الإنسان" وما إذا كانت هناك "معايير محددة لتعليق التمويل في حال لم تحترم حقوق الإنسان".

يشار إلى أن تونس هي إحدى دول العبور المهمة للمهاجرين في الطريق إلى أوروبا. وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد إجراءات صارمة ضد المهاجرين في فبراير، متهما إياهم بجلب العنف والجريمة إلى البلاد.

ولدى المفوضية الأوروبية ثلاثة أشهر لتقديم المعلومات لمكتب أمينة المظالم.