جمال الكشكي: مصر دولة تشعر بالمسئولية تجاه أشقائها من الدول العربية

علق الكاتب الصحفي جمال الكشكي، على تقديم مصر للمساعدات الإنسانية للدولة الليبية الشقيقة، بعد عاصفة إعصار دانيال، مؤكدًا أن الدولة المصرية حاضرة بكل قوة مع الأشقاء العرب في مختلف الأزمات.

وأضاف الكشكي، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن مصر سباقه كعادتها على مر التاريخ، وكما حدث في سوريا وتركيا وليبيا ومن قبلها بيروت، وجائحة كورونا، موضحا أن مصر دولة تشعر بالمسئولية تجاه أشقائها من الدول العربية ولديها فلسفة واستراتيجية يلمسها الجميع جليا منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة الدولة المصرية.

وأوضح أن من يقرأ الخريطة العربية وينظر إليها يجدها كالبنيان المرصوص ولا بد أن تدعم بعضها، مشيرًا إلى أنه إذا نظرنا إلى التاريخ سنجد أن مصر تقدم يد العون دائما إلى الأشقاء العرب في أي أزمة يمرون بها.

وشدد على أن الشعب المصري سعيد بقرارات وتوجيهات الرئيس السيسي لدعم ومساندة الأشقاء في ليبيا، فهناك علاقة قوية بين الشعبين المصري والليبي، حيث إن مصر هي الملاذ الآمن وعندما تتحدث ينصت الجميع.



