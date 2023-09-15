وكيل تعليم الغربية يكرم إدارة التربية البيئية والسكانية

كرم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إدارة التربية البيئية والسكانية والصحية، وذلك لحصول مدارس المحلة الثانوية بنات، إدارة غرب المحلة، ومدرسة الفردوس الخاصة، إدارة قطور، ومدرسة مصطفي كامل المهنية، إدارة شرق المحلة، على المراكز الأول والثاني والسابع والثامن على مستوى الجمهورية في مسابقة" الهجرة غير الشرعية".



وخلال الحفل الذي أقيم بمسرح المديرية، قام وكيل الوزارة بتكريم عوض الله السنوسي، مدير إدارة التربية البيئية والسكانية والصحية، والدكتورة سحر السقا، رئيس القسم، وشحاتة الصياد، وكيل القسم، ورؤساء الأقسام بالإدارات الفائزة، وكل من هشام زغلول، أمل ديوان، ماهر شومان، وحمدي لاشين، ووليد عرابي، ومديري المدارس الفائزة، كما تم تكريم الطلاب، سما رشاد، والطالبة حبيبة عبد الحميد، والطالبة سماء محمد، والطالب أسامة إيهاب نجم، وتسليمهم شهادات تقدير مقدمة من وزارة الخارجية المصرية، ومن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية؛ لفوزهم بالمركز الأول والثاني والسابع والثامن على مستوى الجمهورية في مسابقة الهجرة غير الشرعية؛ حرصا من وكيل الوزارة على دعم المتميزين دائما، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح.