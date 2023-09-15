 الشرشابي يتابع أعمال الورش الإنتاجية بالمراحل النهائية بمشتل حدائق مصر الجديدة - بوابة الشروق
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الشرشابي يتابع أعمال الورش الإنتاجية بالمراحل النهائية بمشتل حدائق مصر الجديدة


نشر في: الجمعة 15 سبتمبر 2023 - 5:20 م | آخر تحديث: الجمعة 15 سبتمبر 2023 - 5:20 م

شريف حربي تابع رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، اللواء إيهاب الشرشابي، أعمال الورش الإنتاجية بالمراحل النهائية بمشتل إدارة حدائق مصر الجديدة بشارع صلاح الدين.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس أسعد محمد مدير عام الورش الإنتاجية.


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