الشرشابي يتابع أعمال الورش الإنتاجية بالمراحل النهائية بمشتل حدائق مصر الجديدة

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شريف حربي تابع رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، اللواء إيهاب الشرشابي، أعمال الورش الإنتاجية بالمراحل النهائية بمشتل إدارة حدائق مصر الجديدة بشارع صلاح الدين.
جاء ذلك تحت إشراف المهندس أسعد محمد مدير عام الورش الإنتاجية.