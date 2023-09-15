تراجع استثمارات كوريا الجنوبية الخارجية في الربع الثاني

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تراجعت الاستثمارات الخارجية المباشرة لكوريا الجنوبية باكثر من 20% خلال الربع الثاني من عام 2023 عن العام السابق، وسط تباطؤ في الاقتصاد العالمي، وفقا لما أظهرته بيانات حكومية اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن قيمة الاستثمارات الخارجية من جانب الشركات الكورية الجنوبية بلغت 31ر15 مليار دولار خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، متراجعة بنسبة 9ر22 % عن العام السابق، وفقا لبيانات جمعتها وزارة الاقتصاد والمالية في كوريا الجنوبية.

وأرجعت الوزارة التباطؤ إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وحالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

وبحسب كل قطاع، فقد وصل حجم الاستثمارات الخارجية في الصناعات المالية والتأمينية إلى 79ر5 مليار دولار، بتراجع بنسبة 7ر20% على أساس سنوي.

وانخفض الاستثمار في قطاع التصنيع بنسبة 33 % ليسجل 4 مليارات دولار، وانخفض الاستثمار في قطاع العقارات بنسبة 1ر20% ليسجل 25ر1 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، تضاعف حجم الاستثمار في قطاع التعدين ليصل إلى مليار دولار.

وعلى مستوى الدول، انخفض الاستثمار في الولايات المتحدة بنسبة 2ر14% ليسجل 21ر6 مليار دولار، وفي جزر كايمان بنسبة 1ر50 % ليسجل 38ر1 مليار دولار.

ومن ناحية أخرى، ارتفع الاستثمار في كندا بنسبة 7ر30% ليسجل 22ر1 مليار دولار.

