أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، عن حصيلة ما حققه طلاب الجامعة خلال مشاركتهم بفعاليات أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر، الذي أقيم بجامعة حلوان بمشاركة 45 جامعة حكومية، خاصة وأهلية ومعهد مصري؛ للمنافسة بالمسابقات والأنشطة المختلفة على مدار الأسبوع.

وجاءت هذه المنافسات تشجيعًا من القيادة السياسية للطلاب الجامعيين، وحرصًا على تنمية مواهب الشباب واستثمار قدراتهم.

وأوضح "فرحات"، أن وفد الجامعة لأول مرة تمكن من حصد أربعة كؤوس خلال مشاركته في فعاليات الأسبوع تقدمها حصوله على الكأس العام للأسبوع والمركز الثالث على الجامعات المصرية للأنشطة، ودرع المشاركة العام، وكأس المركز الأول في مسابقات الطالب المثالي على مستوى الجامعات المصرية للطالب محمد عاطف بكلية الألسن، وكأسين لأفضل تنظيم بمعرضي المتخصصين وغير المتخصصين بمجال الفنون التشكيلية.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة حصلت على إجمالي 8 ميداليات ذهبية من خلال حصدها لـ 5 ميداليات ذهبية في بالفنون التشكيلية في مجالات الجرافيك لغير المتخصصين، والنحت "للمتخصصين، وغير المتخصصين"، والرسم للمتخصصين، والتصوير الزيتي لغير متخصصين، وميدالية ذهبية في مجال البحوث الاجتماعية فازت بها الطالبة نورهان عدلي أحمد بكلية التربية، وميدالية ذهبية في مسابقة هاكاثون التغيرات المناخية للنشاط العلمي، وميدالية ذهبية في مسابقات الطالب المثالي.

كما حصلت الجامعة على 7 ميداليات فضية حصد فيها النشاط الفني على 6 ميداليات فضية في مجال الكورال، والأشغال الفنية، والجرافيك والتصوير الزيتي لغير المتخصصين، والنحت للمتخصصين، وورشة النحت، وميدالية فضية في مسابقة لعبة مصادر الطاقة المتجددة، وحصول الجامعة على برونزيتان أحدهما في مسابقات رمي الرمح بالنشاط الرياضي، والثانية في مجال البرمجة والروبوتات الصناعية بنادي العلوم.

فيما حققت الجوالة المستوى الأول ودرع المشاركة العام في كل مجالات التنافس بإجمالي 33 مسابقة، وحصل الطالب حمادة هلال على درع الجوال المثالي، والطالبة رانيا إبراهيم على درع الجوالة المثالية على مستوى الجامعات المصرية.

وهنأ فرحات، وفد الجامعة بالتمثيل المشرف للجامعة والمنافسة الشريفة والتميز بين أكثر من 45 جامعة مصرية حكومية، خاصة وأهلية، معربًا عن فخره بهذا الإنجاز، مثمنًا مجهودات الإدارة العامة لرعاية الطلاب ومديري الإدارات والمرافقين لبعثة الجامعة، متمنيًا مواصلة التمثيل المشرف للجامعة في المحافل القيمة كافة.

ترأس وفد الجامعة الدكتور حسام عبدالرحيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ومديرو الإدارات، والأخصائيين ومسئولو الأنشطة المختلفة.

