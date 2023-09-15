 المفوضية الأوروبية: لا تمديد لقيود الاستيراد للاتحاد الأوروبي على منتجات الحبوب الأوكرانية - بوابة الشروق
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المفوضية الأوروبية: لا تمديد لقيود الاستيراد للاتحاد الأوروبي على منتجات الحبوب الأوكرانية

بروكسل - د ب أ
نشر في: الجمعة 15 سبتمبر 2023 - 8:19 م | آخر تحديث: الجمعة 15 سبتمبر 2023 - 8:19 م

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أن قيود الاستيراد المثيرة للجدل على منتجات الحبوب الأوكرانية لن يتم تمديدها، وبالتالي تنتهي صلاحيتها عند منتصف ليل الجمعة.

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