المفوضية الأوروبية: لا تمديد لقيود الاستيراد للاتحاد الأوروبي على منتجات الحبوب الأوكرانية

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أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أن قيود الاستيراد المثيرة للجدل على منتجات الحبوب الأوكرانية لن يتم تمديدها، وبالتالي تنتهي صلاحيتها عند منتصف ليل الجمعة.