المفوضية الأوروبية: لا تمديد لقيود الاستيراد للاتحاد الأوروبي على منتجات الحبوب الأوكرانية

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أن قيود الاستيراد المثيرة للجدل على منتجات الحبوب الأوكرانية لن يتم تمديدها، وبالتالي تنتهي صلاحيتها عند منتصف ليل الجمعة.