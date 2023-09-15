عدد المعمرين في اليابان يتجاوز 92 ألفا للمرة الأولى في رقم قياسي للعام الـ53 على التوالي

أظهر تقرير حكومي، اليوم الجمعة، أن عدد المعمرين في اليابان تجاوز 92 ألف شخص للمرة الأولى، في رقم قياسي للعام الـ53 على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة في طوكيو أن عدد الأشخاص الذين تجاوزوت أعمارهم مئة عام ارتفع بواقع 1613 مقارنة بعام سابق، ليبلغ 92 ألفا و139 شخص.

ووفقا لأحدث استطلاع، يشكل عدد النساء قرابة الـ88 % من إجمالي المعمرين.

ويبلغ متوسط عمر للنساء في اليابان نحو 87 عاما، والرجال نحو 81 عاما.

وشهدت اليابان زيادة سريعة في عدد المعمرين منذ أحصت الحكومة أول مرة وجود 153 شخصا تجاوزوا المئة عام في 1963. ووفقا للأرقام الرسمية، تجاوز العدد عشرة آلاف في 1998 و50 ألفا في 2012.

تواجه اليابان عبئا ديموغرافيا متزايدا بعد عقود من الشيخوخة السريعة وتراجع معدلات المواليد. وتعد وتيرة الشيخوخة في اليابان، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم، أسرع من أي دولة صناعية أخرى.

ويتقلص عدد سكان اليابان بوتيرة قياسية، وقد تراجع تعدادهم العام الماضي بواقع 801 ألف نسمة عن العام السابق عليه، إلى 4ر122 مليون نسمة، وهو أشد تراجع منذ بدء تسجيل بيانات مماثلة.