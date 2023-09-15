إغلاق معبر حدودي بين باكستان وأفغانستان يثير فوضى لحركة الشاحنات

أسفر إغلاق معبر "تورخام" الحدودي أمام جميع أنواع حركة المرور بين باكستان وأفغانستان، خلال الأيام السبعة الماضية عن اصطفاف آلاف الشاحنات المحملة بالبضائع في الدولتين.

وقال مدير غرفة التجارة والصناعة المشتركة الباكستانية الأفغانية، ضياء الحق سرهادي إن المأزق، الذي أعقب تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن بسبب بناء هيكل غير قانوني عند "نقطة الصفر" تسبب في خسائر تقدر بحوالي ثلاثة ملايين دولار أمريكي لرجال الأعمال، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الجمعة.

ومن "نقطة الصفر" عند معبر تورخام إلى "لاندي كوتال"، تقف أكثر من 1500 إلى 2000 شاحنة، في طوابير على جانبي الطريق في انتظار إعادة فتح الحدود.

وبالمثل، على الجانب الأفغاني، يزيد عدد الشاحنات العالقة عن ألفي شاحنة إلى حوالي 2500، تنتظر صادرات فاكهة طازجة موسمية إلى باكستان.

وأكد سرهادي أن إغلاق الحدود لا يؤثر فحسب على التجارة الثنائية، لكن أيضا على التجارة الإقليمية.

