 العثور على جثة في معدات الهبوط بإحدى طائرات الخطوط التركية في إسطنبول - بوابة الشروق
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العثور على جثة في معدات الهبوط بإحدى طائرات الخطوط التركية في إسطنبول

إسطنبول (د ب أ)
نشر في: الجمعة 15 سبتمبر 2023 - 3:16 م | آخر تحديث: الجمعة 15 سبتمبر 2023 - 3:16 م
أكد ناطق باسم الخطوط الجوية التركية العثور على جثة في معدات الهبوط لإحدى طائراتها في إسطنبول، والتي كانت قادمة من أمستردام، في وقت متأخر من أمس الخميس.  

ولم تتضح على الفور هوية صاحب الجثة أو جنسيته.

وقال الناطق باسم الخطوط الجوية التركية إن الشرطة وشركة الطيران يحققان بشكل منفصل في الواقعة.

وأفادت وكالة أنباء ديميرورين التركية الخاصة بأن الطائرة الإيرباص: "آيه 330" القادمة من أمستردام هبطت في مطار إسطنبول في وقت متأخر من أمس الخميس.

وأضاف التقرير أن فرق الصيانة الفنية عثرت في وقت لاحق على جثة هامدة خلال فحص روتيني.

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