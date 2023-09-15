أرمينيا والإمارات تبحثان فرص التعاون والاستثمارات

اجتمع وزير الاقتصادي الأرميني فاهان كيروبيان مع محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، على هامش معرض إدارة الاستثمار 2023 في مدينة فرانكفورت الألمانية.

وبحسب ما أوردته اليوم الجمعة وكالة الأنباء الأرمينية (أرمنبرس)، اليوم الجمعة، ناقش كيروبيان والمشرخ خلال اللقاء الذي خلال الاجتماع في الجناح الأرميني بالمعرض، فرص التعاون والاستثمارات بين البلدين في قطاع الصناعة وقطاعات أخرى.

وقال مدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر إنه الجانبين مهتمان بصفة خاصة بصناعة الأدوية.