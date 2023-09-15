بدء إزالة العقار المائل وإخلاء 11 منزلا مجاورا بمنطقة كرموز في الإسكندرية

بدأت الأجهزة التنفيذية والمعنية بإزالة العقار المائل المكون من 9 أدوار وأرضي، وذلك بسبب انهيار منزل قديم خالى من السكان بشارع المندرة بمنطقة كرموز بحي غرب الإسكندرية، وتم إخلاء 11 عقار مجاور لحين الانتهاء من إزالة العقار.

وقال سعيد ابراهيم، أحد شهود العيان، إن العقار المنهار مكون من طابقين قديم وكان موجود أسرة فى الطابق الأرضي وخرجوا قبل انهيار المنزل ولا توجد إصابات، موضحا أن العقار المجاور للمنزل المنهار كان مائل منذ فترة طويلة ولكن مع انهيار المنزل القديم مال أكثر والآن يتم إزالة العقار المائل.

وتقول شيماء جابر، أحد سكان عقار مجاور للعقار المائل، إن قبل صلاة العشاء كان فى صوت ارتطام قوي بالأرض انهيار المنزل المكون من دورين وتم إخراج السكان قبل الانهيار، مضيفا أن المشهد كان مرعب، لم المهندس سحر شعبان رئيسة حى غرب وصلت تم تشكيل لجنة ومعاينة العقار المائل، وكان كل ساعة يميل أكثر واصدرت قرار بإزالة العقار المائل بالكامل وإخلاء المنازل المجاورة.

وقال سعد محمود، أحد سكان العقار المجاور للعقار المائل، إن الساعة 8.30 مساء سمعنا صوت قوي كان انهيار المنزل القديم وتم إخراج السكان قبل انهيار العقار، وعقب الانهيار بدأ العقار المكون من 10 طوابق فى الميل اكثر من الاول، موضحا أن العقار كان مائل منذ أكثر من سنتين.

وأضاف محمود، أنه مع انهيار المنزل القديم مال العقار أكثر وعلى الفور قمنا بإخراج جميع السكان مع تواجد جميع الأجهزة المعنية من المحافظة وقسم الشرطة، وقام حي غرب بإخلاء 11 منزلا مجاورا للعقار والآن يقومون بهدم العقار المائل من أعلى إلى أسفل.