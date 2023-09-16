 إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والناجحين من الدور الثاني بالثانوية العامة - بوابة الشروق
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إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والناجحين من الدور الثاني بالثانوية العامة

عمر فارس
نشر في: الجمعة 15 سبتمبر 2023 - 11:55 م | آخر تحديث: الجمعة 15 سبتمبر 2023 - 11:55 م
أعلنت وزارة التعليم العالي نتائج قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية المرحلة الثالثة بالجامعات والمعاهد عام 2023، حيث بدأ مكتب التنسيق في تلقى رغبات طلاب المرحلة الثالثة.

وقد شملت بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية، بالإضافة إلي الطلاب الناجحين في الدور الثاني عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30//8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023، ثم تم إعادة فتح الموقع مرة أخري في الفترة من يوم السبت الموافق 9/9/2023 حتى يوم الثلاثاء الموافق 12/9/2023، وذلك عقب إعلان نتيجة الدور الثاني، وقد تم الانتهاء من عمليات المراجعة وترشيح الطلاب.

ويمكن للطلاب الراغبين في معرفة النتائج علي موقع التنسيق الالكتروني: https://tansik.digital.gov.eg، وقد أنهى مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المحددة.

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