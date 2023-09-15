فولفسبورج يواجه باريس في دوري أبطال أوروبا للسيدات

يلتقي فريق فولفسبورج، وصيف بطولة دوري أبطال أوروبا للسيدات في الموسم الماضي، مع فريق باريس في الدور الثاني من بطولة دوري الأبطال.

وحددت القرعة 12 مباراة ستقام في أكتوبر المقبل.

ويلتقي مانشستر يونايتد، الذي يشارك للمرة الأولى، مع فريق باريس سان جيرمان، الفائز باللقب مرتين.

والفائز من هذا الدور سيصعد لدور المجموعات مباشرة مع فرق برشلونة وليون بايرن ميونخ وتشيلسي.

وينقسم الدور الثاني إلى طريقين، في طريق الأبطال، يتنافس 14 فريقا على سبع أماكن في دور المجموعات، بينما في طريق الدوري ستتنافس عشر فرق على خمسة أماكن في دور المجموعات.

ويتضمن الطريقان إقامة مباراتي ذهاب وإياب، حيث ستقام مباريات الذهاب يومي 10 و11 أكتوبر، فيما تقام مباراتي الإياب يومي 18 و19 من ذات الشهر.