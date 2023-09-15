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أنا حديثة التخرج وحتى أجد العمل الملائم تطوعت للعمل فى أحد المراكز التى تهتم بالأطفال المعاقين وقد لفت نظرى طفل يعانى مشكلات فى النمو الجسمانى وحينما سألت عرفت أن ذلك نتيجة نقص عنصر الزنك. هل هذا السبب حقيقى وما هو الزنك (أعرف أنه معدن كالنحاس) وفى أى الطعام يوجد؟

<< نعم هذا صحيح فالزنك يدخل تقريبا فى كل أنسجة الجسم وخلاياه خاصة الغدد الجنسية والعظام والشعر وكرات الدم الحمراء والبيضاء. تحتوى كرات الدم الحمراء على ما يقارب ٨٠٪ من إجمالى الزنك فى الجسم.

يولد الطفل بلا زنك فى خلاياه ليعتمد على الغذاء فيما يبدأ فى احتياجه من ذلك العنصر الهام الذى يطلق عليه Trace element أو عنصر نادر نظرا لقلة نسبته رغم أنه يلعب دورا هاما للغاية فى عمليات الجسم الحيوية.

تزداد حاجة الإنسان للزنك مع التقدم فى العمر. يحتاج الإنسان عند ولادته إلى ٣ مجم يوميا من الزنك تزداد مع الوقت لتصل إلى ٤٠ مجم يوميا.. الزنك عامل هام للغاية فى عمليات النمو واكتمال الأعضاء لذا فى حالات نقصانه ينعكس ذلك بتأخر النمو واضطراب فى حواس الشم والتذوق يواكبه أيضا خشونة واضحة فى الجلد إلى جانب انحسار الهرمونات وتأخر اكتمال الأعضاء التناسلية. تأخر التئام الجروح والأنيميا ظواهر أيضا لنقص عنصر الزنك.

لنقص الزنك ظواهر تعرف فى دوائر العلوم الطبية ويشار إليها بقصور الزنك فى وادى النيل يبدو فيها مظاهر القزامة (القزم) وتضخم الطحال والكبد وقصور فى الأعضاء التناسلية. وهى صورة معروفة بالفعل فى بعض الأقزام من المصريين.

الزنك عامل مساعد فى تركيب الأحماض الأمينية الوراثية (دى إن إيه، آر إن إيه) إلى جانب دخوله فى ركيب الخمائر المختلفة.

يوجد الزنك فى حلويات البحر (الكابوريا، الأصداف)، اللحوم الحمراء، الدجاج، المكسرات، البقول، الردة، جنين القمح، منتجات الألبان خاصة الزبادى الحبوب الكاملة. من الملاحظات الغذائية الهامة أن القهوة بجانب الطعام تخفض امتصاص الزنك بنسبة ٥٠٪ فى الأمعاء.