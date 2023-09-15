حكم قضائي يكفل للاستخبارات الألمانية مراقبة أنشطة حزب البديل في بافاريا

قضت محكمة في مدينة ميونخ الألمانية، اليوم الجمعة، أن أجهزة الاستخبارات في ولاية بافاريا بجنوب البلاد يمكنها بشكل قانوني مراقبة أنشطة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، والإبلاغ عنها أمام الرأي العام.



وصدر قرار المحكمة الإدارية في بافاريا قبل أكثر من ثلاثة أسابيع من موعد الانتخابات المقررة بالولاية يوم 8 أكتوبر المقبل.



وقرر "جهاز الاستخبارات الداخلية" في الألمانية (مكتب حماية الدستور)، بولاية بافاريا، في يونيو الماضي مراقبة أنشطة حزب البديل من أجل ألمانيا بشكل عام، مستخدما في ذلك مصادر عامة واستخباراتية.



وبرر الجهاز قراره على أساس الحاجة إلى التيقن من تأثير الاتجاهات المتطرفة داخل الحزب، فضلا إلى الحاجة إلى مراقبة التوجهات السياسية للحزب.



وأقام فرع حزب البديل في بافاريا دعوى قضائية عاجلة ضد قرار السماح للسلطات بمراقبة أنشطته والإبلاغ عنها، متذرعا بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية.



وفي حيثيات حكمها، أشارت المحكمة إلى وجود "تخيلات بشأن الإطاحة بالحكومة" لدى أعضاء بالفرع البافاري من الحزب، وذكرت أيضا أن وجود مؤشرات عديدة على أن السياسات العامة للحزب تسيء إلى كرامة المسلمين.