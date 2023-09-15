تقارير: الجنرال الروسي سوروفيكين يصل الجزائر مع وفد عسكري

أفادت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، بأن الجنرال الروسي سيرجي سوروفيكين موجود في الجزائر مع وفد من وزارة الدفاع لإجراء مفاوضات، وذلك بعد اختفائه عن الأنظار في أعقاب محاولة انقلاب قامت بها مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة.

ونقلت صحيفة كوميرسانت اليومية عن مصدر مقرب من الجنرال اليوم، قوله إن الرحلة كشفت أن القادة العسكريين في موسكو يولون أهمية أكبر للتعاون مع المنطقة الناطقة بالعربية وما زالوا يحتفظون بثقتهم في سوروفيكين.

ووفقا للتكهنات الواردة في التقرير، فمن الممكن منح الجنرال منصبا مرتبطا بالشرق الأوسط.

وأرفق التقرير صورا زعم أنها للرجل البالغ من العمر 56 عاما في الجزائر.

كما نشرت قناة "جراي زون" على منصة تليجرام للتواصل الاجتماعي، المرتبطة بمجموعة فاجنر، صورا مماثلة.

وشهدت مجموعة فاجنر، بقيادة الملياردير الراحل يفجيني بريجوجين، نشاطا منذ فترة طويلة في أفريقيا نيابة عن موسكو. ولكن بريجوجين قاد انتفاضة لم تدم طويلا ضد القيادة العسكرية بقيادة وزير الدفاع سيرجي شويجو ورئيس الأركان فاليري جيراسيموف في يونيو الماضي.

وفي الوقت الذي ألغى فيه بريجوجين الانتفاضة في وقت لاحق وعفا عنه الكرملين رسميا، لقي بريجوجين حتفه في أغسطس في حادث تحطم طائرة.

ومنذ ذلك الحين، تحاول وزارة الدفاع الروسية التعامل مع أنشطة فاجنر وعلاقاته في أفريقيا.

وشغل الجنرال سوروفيكين منصب القائد الأعلى للقوات الروسية في أوكرانيا في الحرب التي شنتها ضدها، من أكتوبر 2022 إلى يناير 2023، وكان ينظر إليه أيضا على أنه أحد أهم حلفاء بريجوجين في الجيش الروسي في صراعه على السلطة مع شويجو وجيراسيموف.

وفي الوقت الذي أدان فيه سوروفيكين علنا انتفاضة قوات فاجنر التابعة لبريجوجين في نهاية يونيو، فإن بريجوجين لم يشاهد علنا مرة أخرى بعد ذلك.

ووفقا للتقارير، تم عزل سوروفيكين في منتصف أغسطس الماضي، من منصبه كرئيس لقوات الفضاء الروسية.

ولم يشاهد سوروفيكين علنا مرة أخرى إلا في وقت سابق من الشهر الجاري.