تنظم دار أوبرا الإسكندرية حفلا فنيا لرائد فن الجاز يحيي خليل، يوم الجمعة ١٣من أكتوبر المقبل، حيث يقدم خليل خلال الحفل عددا من أعماله الخاصة إلى جانب نخبة من مؤلفات عظماء الموسيقى العربية منهم: محمد عبدالوهاب، بليغ حمدي، كمال الطويل، وغيرهم



ومن المقرر أن يعود "يحيى خليل" من الولايات المتحدة الأمريكية إلى القاهرة قريبا من أجل إقامة بروفات لحفلي القاهرة والإسكندرية، بعد ما أنهى عددا من حفلاته هناك، منها حفل متحف الفنون بمدينة ديترويت والتي تعد أكبر مدن ولاية ميتشجن الأمريكية، وذلك بمصاحبة الأوركسترا العربية الوطنية بقيادة المايسترو مايكل إبراهيم، وحفل الجمعية المصرية بمدينة شيكاغو.



قدم يحي خليل خلال موسم حفلاته الشتوية في العام الماضي مجموعة من العروض الناجحة والقى الضوء على العديد من المواهب الفنية التي لاقت استحسان الجمهور.



ويذكر أن يحيى خليل يعد رائد موسيقى الجاز في مصر ونجح في عمل تناغم فريد يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية بالدرجة التي أبهرت نجوم وجمهور الجاز على الساحة العالمية، وهو الأمر الذي جعله ضيفا دائما على أهم المهرجانات العالمية في أوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما يعد أول فنان مصري يجذب الشباب إلى مسارح الأوبرا حيث اعتاد آلاف الشباب على متابعة حفلاته كما يحسب له تقديم عدد كبير من العازفين ونجوم الغناء في مصر والعالم العربي إلى جانب إسهاماته في تطوير صناعة الأغنية وإضافة تقنيات لم تكن موجودة من قبل.



وقدم يحيى خليل مع فرقته مئات من الحفلات في العديد من البلدان منها إيطاليا وفرنسا وصربيا وبلغاريا والنمسا واليونان وروسيا والمغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا وغيرها، ليصبح الآن رمزا حقيقيا في عالم موسيقى الجاز.