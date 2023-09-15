تركيا: توقيف 23 عنصرا من تنظيمات إرهابية أثناء فرارهم لليونان

ضبطت فرق الدرك التركية 23 شخصا ينتمون لتنظيمات حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه " و"داعش" و"منظمة فتح الله" (فيتو)، الإرهابية أثناء محاولتهم الفرار إلى اليونان، في ولاية أدرنة الحدودية.

وأفادت الولاية في بيان، اليوم الجمعة، أن فرق الدرك ضبطت 23 شخصا يشتبه بانتمائهم لتنظيمات إرهابية أثناء عمليات رصد في مناطق عسكرية محظورة على الحدود مع اليونان، في غضون الأسبوع الأخير، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

ولفتت الوكالة إلى أن التحريات أظهرت أن 20 من هؤلاء ملاحقون بتهمة الانتماء لتنظيم غولن، واثنين لتنظيم "بي كيه كيه" وواحد متهم بالانتماء لـ"داعش".

واتهمت تركيا "منظمة فتح الله الإرهابية" وزعيمها فتح الله جولن المقيم بالولايات المتحدة بتدبير الانقلاب الفاشل الذي شهدته البلاد في 15 يوليو 2016، وأسفر عن مقتل 251 شخصًا وإصابة ما يقرب من 2200 غير أن جولن نفى الاتهام.

كما تشن تركيا عمليات عسكرية ضد حزب "بي كيه كيه" داخل أراضيها وفي شمال العراق وسوريا ردا على هجمات الحزب في البلاد منذ ثمانينيات القرن الماضي.

ووفقا لبيانات تركية، تسبب الحزب في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون).