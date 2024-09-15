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مساعد القائد العام للجيش الإيراني يلتقي مساعد وزير الدفاع الروسي

طهران - (د ب أ)
نشر في: الأحد 15 سبتمبر 2024 - 4:43 م | آخر تحديث: الأحد 15 سبتمبر 2024 - 4:43 م

اجتمع الأدميرال حبيب الله سياري مساعد القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية في بكين، مع مساعد وزير الدفاع الروسي فريق أول ألكسندر فومين.
وترأس حبيب الله سياري، وفدا من كبار ضباط وزارة الدفاع الإيرانية للمشاركة في منتدى شيانجشان الـ11 والذي نظمته وزارة الدفاع الصينية في العاصمة بكين خلال الفترة من 12 الى 14 سبتمبر الجاري، حسبما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.
وعلى هامش أعمال المنتدى، اجتمع الادميرال سياري مع ألكسندر فومين مساعد وزير الدفاع الروسي.

وأشار سياري، أثناء اللقاء، إلى أهمية بحر قزوين واصفا إياه ببحر السلام والصداقة، مؤكدا ضرورة مشاركة الدول المطلة على بحر قزوين في توفير الأمن الجماعي لهذا البحر دون الحاجة الى الوجود الأجنبي.

وتطرق الجانبان، في هذا اللقاء، إلى سبل تطوير التعاون في المجال البحري الشمال والجنوب مثل الدوريات البحرية، وإجراء التدريبات المتخصصة المشتركة.

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