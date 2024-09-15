الصحة: خدمة الكشف المنزلي بالتأمين الصحي تشمل المؤمَّن عليه وغيره

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحي هي الكشف عن المرضى في المستشفيات التي تديرها والتابعة لها وتقديم الأدوية لهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن هناك خدمة أخرى يقدمها التأمين الصحي للكشف على الموظفين لإصدار تقرير طبي لطلب إجازة.

وأشار إلى أنه في حال شعور المواطن بالتعب وإذا كان غير قادر الذهاب لهيئة التأمين يمكن أن يتوجه الأطباء له للكشف عليه في المنزل بمقابل مادي.

وتابع: «استحدثنا خدمة بهيئة التأمين الصحي للكشف المنزلي على الشخص المؤمن عليه وغير المؤمن عليه وهي خدمة مستحدثة وخدمة اختيارية وهي بمقابل مادي».

وشدد على أن اللجان الطبية التي تذهب للمنزل مستمرة لإصدار التقارير الطبية ولا علاقة لها بالخدمة المستحدثة.

وأوضح أن التأمين الصحي لا يشمل الكشف المنزلي ولكن ما سيتم تقديمه من كشف منزلي هي خدمة جديدة.