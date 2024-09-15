نقابة اتحاد الكتَّاب: قيمة جميع ودائع الأدباء بالبنوك للعلاج لا توازي عائد حفلة واحدة لفنان

قال الدكتور علاء عبدالهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، إنَّ جميع ودائع الأدباء بالبنوك للعلاج لا توازي عائد حفلة واحدة لأحد الفنانين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مع خيري»، الذي يُقدمه الإعلامي خيري رمضان، عبر شاشة «المحور»، مساء الأحد، أنه كان قد أقام مشروعًا صحيًّا كان يعالج المشترك فيه بسقف 20 ألف جنيه، باشتراك سنوي لا يتحاوز 600 جنيه، ويمكن تقسيطه على العام.

وأوضح أن هذا المشروع يمنح المشترك فيه، علاجًا بنسبة 50% من أدوية الأمراض المنزمنة بما لا يتجاوز 500 جنيه، ويدفع 30% من قيمة الكشوفات والتحاليل فضلا عن العمليات الجراحية بالمجان، ونصف فاتورة الأدوية بما لا يجاوز 150 جنيهًا، والعلاج الطبيعي بـ12 جلسة بالمجان.

ونوه بأنه مع ارتفاع الأسعار، تقرر في 2021 رفع سعر العلاج لـ40 ألف جنيه، وفي العام الماضي إلى 60 ألفًا، ويدفع المشترك 1000 جنيه، وتتولى النقابة بقية الأقساط.

ولفت إلى أن النقابة طالبت أكثر من مرة بأن يكون هناك توجيه رئاسي بدعم معاشات الأعضاء، موضحًا أن تم رفعها بنسبة 300% في الفترة من 2015 إلى 2024 لتصبح 500 جنيه، ووصفه بأنه رقم مضحك وأنه لا معنى له في ظل الغلاء الراهن.

وشدد على الحاجة لقرار سياسي لدعمهم في هذا الإطار، موضحًا أن عدد الكتاب التابعين للنقابة يصل إلى أربعة آلاف كاتب، وهو رقم ليس كبير، ويحصل منهم 800 كاتب على المعاشات.

ولفت إلى أنه تسلم النقابة وبها ودائع تبلغ قيمتها 36 مليون جنيه، في حين وصلت حاليًّا 80 مليونًا، موضحًا أن هذه القيمة لا تساوي أجر حفل فنان.