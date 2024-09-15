تُوِّج رجل كملك على أكبر منطقة لزراعة الكروم في ألمانيا وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها حيث ظل التقليد على مدار فترة طويلة مقتصرا على منح نساء لقب ملكات النبيذ.

فاز ليفين ماكينزي في التصويت مساء أمس السبت ليصبح ملك النبيذ لمنطقة راينهيسن، وهي منطقة تتميز بتلالها المنحدرة بصورة إنسيابية غرب فرانكفورت على ضفاف نهر الراين.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يُسمح فيها لرجل بالمشاركة في الانتخابات في راينهيسن. تغلب ماكينزي على منافستين في التصويت الذي جرى في بلدة انجلهايم غربي ألمانيا.

هذا يعني أن ماكينزي هو أول رجل يتأهل أيضًا لانتخابات ملكة النبيذ الألمانية للعام المقبل. من الناحية النظرية، يمكن لآخرين أن يتبعوا خطاه، حيث تعد راينهيسن واحدة من 13 منطقة لزراعة النبيذ في ألمانيا، وكلها تختار ملوكًا لتمثيلها.

من جانبها، هنأت مونيكا رويله، المديرة العامة لمعهد النبيذ الألماني، الفائز على نجاحه. وأعربت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن تطلعها للترحيب به في انتخابات ملكة النبيذ الألمانية الـ77 في عام 2025.