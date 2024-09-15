اقتصاد بيرو يعاود تسجيل معدل نمو مرتفع في شهر يوليو

سجل اقتصاد بيرو نموا كبيرا في شهر يوليو، مستأنفا التعافي الذي توقف فجأة في الشهر السابق.

وذكرت وكالة الإحصاءات الوطنية البيروفية اليوم الأحد، أن مؤشر النشاط الاقتصادي، وهو مقياس للناتج المحلي الإجمالي، ارتفع بنسبة 47ر4% مقارنة بالعام السابق. وكانت النتيجة أعلى من التوقعات المتوسطة التي توقعت نموا بنسبة 5ر3% في استطلاع أجرته وكالة بلومبرج للأنباء بين ثمانية من الخبراء الاقتصاديين.

وتشير القراءة إلى أن الاقتصاد قد يكون في طريقه لتحقيق هدف الحكومة المتمثل في نمو بنسبة 2ر3% في عام 2024. ويتعافى اقتصاد بيرو من ركود نادر في عام 2023 تسبب فيه الطقس السيئ وعدم الاستقرار السياسي.

وكان البنك المركزي البيروفي قد توقع أمس الأول الجمعة أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4% في يوليو. ومن المقرر أن ينشر البنك توقعاته الاقتصادية المعدلة الأسبوع المقبل. وفي الأسبوع الماضي، قام البنك بخفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25ر0 نقطة أساس إلى 25ر5%، وهو الأدنى بين الاقتصادات الكبرى في أمريكا اللاتينية.