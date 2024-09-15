جيش الاحتلال يلقي منشورات لإخلاء سكان بلدة الوزاني جنوب لبنان: لا تعودوا حتى نهاية الحرب

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن الاحتلال الإسرائيلي ألقى منشورات فوق بلدة الوزاني في قضاء مرجعيون، تدعو الموجودين في هذه المنطقة وجوارها إلى إخلائها.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية صورًا متداولة للمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي جاء فيه: «إلى جميع السكان والنازحين في منطقة مخيمات اللجوء، يطلق حزب الله النيران من منطقتكم. عليكم ترك منازلكم فوراً والتوجه شمال منطقة الخيام حتى الساعة الرابعة مساء وعدم الرجوع إلى هذه المنطقة حتى نهاية الحرب».

العدو الإســــ ــرائيلي قام بإلقاء مناشير في منطقة #الوزاني صباح اليوم طالب الموجودين فيها بإخلاءها من السكان pic.twitter.com/jrFt5XqOMr — Janoub360 (@janoub360) September 15, 2024

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف بشكل يومي عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

ويستهدف حزب الله بشكل رئيسي مواقع عسكرية إسرائيلية، في هجمات يشنّها من جنوب لبنان دعما لغزة وإسنادا لمقاومتها. وترد إسرائيل باستهداف ما تصفه بأنه «بنى عسكرية» تابعة للحزب، إضافة إلى مقاتليه.

وأدت هذه المواجهات إلى نزوح عشرات الآلاف من اللبنانيين والإسرائيليين، وأثارت المخاوف من اتساع رقعة الحرب المستمرّة منذ 12 شهرا في قطاع غزة.