 زلزال بقوة 1. 5 درجة يضرب الساحل الجنوبي لجزيرة جاوة الإندونيسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زلزال بقوة 1. 5 درجة يضرب الساحل الجنوبي لجزيرة جاوة الإندونيسية

جاكرتا - (د ب أ)
نشر في: الأحد 15 سبتمبر 2024 - 4:49 م | آخر تحديث: الأحد 15 سبتمبر 2024 - 4:49 م

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء، اليوم الأحد، أن زلزالا بقوة 1. 5 درجة على مقياس ريختر ضرب الساحل الجنوبي لجزيرة جاوة الإندونيسية.

ووقع الزلزال الساعة الرابعة وأربع وخمسين دقيقة بالتوقيت المحلي (0954 بتوقيت جرينتش) وكان مركزه على بعد 94 كيلومترا جنوب غرب منطقة سوكابومي بإقليم جاوة الغربية، على عمق 65 كيلومترا أسفل المحيط الهندي.

وقال رئيس مركز الزلازل وموجات المد العاتية "تسونامي" التابع لوكالة الأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء، إن الزلزال لم يمثل خطورة وقوع تسونامي.

وأضاف أن السكان في المناطق المجاورة شعروا بقوة الزلزال.

ولم ترد تقارير فورية حول وقوع إصابات.

وقالت الوكالة، إنها لم ترصد أي هزات ارتدادية، ولكنها نصحت السكان بالابتعاد عن المباني المتضررة أو المتصدعة، وتفقد المنازل قبل دخولها مجددا لضمان سلامة المباني.

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