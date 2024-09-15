 إدخال 37 ألف لتر جديدة من الوقود لاستمرار تشغيل مرافق المياه بغزة وشمالها - بوابة الشروق
الأحد 15 سبتمبر 2024 8:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

إدخال 37 ألف لتر جديدة من الوقود لاستمرار تشغيل مرافق المياه بغزة وشمالها

رام الله - معا
نشر في: الأحد 15 سبتمبر 2024 - 8:47 م | آخر تحديث: الأحد 15 سبتمبر 2024 - 8:47 م

أعلن القائم بأعمال رئيس سلطة المياه زياد الفقهاء، اليوم الأحد، عن الانتهاء من إدخال وتوزيع 37 ألف لتر جديدة من الوقود اللازم لاستمرار تشغيل العديد من آبار المياه في محافظتي غزة وشمال غزة، ليتم توزيعها على 41 مرفقا مائيا تتضمن 37 بئرا و4 مضخات صرف صحي.

وأكد الفقهاء، وفق بيان صادر عن سلطة المياه، أنه على "الرغم من ازدياد صعوبة الأوضاع نتيجة عمليات التدمير المستمرة، إلا إننا نعمل وبشكل متواصل على تأمين كميات الوقود اللازمة لاستمرار عمل آبار المياه ومحطات الصرف الصحي، بما يضمن توفير مياه آمنة ونظيفة ويحد من تدفق المياه العادمة".

وأشاد الفقهاء بطواقم سلطة المياه العاملة في الميدان في أصعب الظروف وأخطرها، والتي تتطلب العمل لساعات متواصلة لتأمين هذه الكميات وتوزيعها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك