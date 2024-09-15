خبير إسرائيلي يحذر: حماس تتعافى والضغط العسكري ليس كافيا للقضاء عليها

حذر إيال عوفر الخبير الإسرائيلي في اقتصاد حركة "حماس"، من أن ممارسة الضغط العسكري على الحركة قد لا يكون للقضاء عليها.

وفي حديث لإذاعة "103 أف.أم"، أشار عوفر إلى أن الضغط العسكري الذي تمارسه إسرائيل "منذ يناير ليس كافيا. وقد اعترفت الدولة نفسها بذلك عندما قدمت شهادة خطية إلى المحكمة العليا" التي أقرت بأنها لا تسيطر على غزة، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقال عوفر: "نحن بحاجة إلى التركيز على الأمر الأكبر على الإطلاق، وهو أنه لم يعد هناك ما يمكن القيام به في غزة. وهذا ليس هو الحال على الإطلاق".

وحدد أنه في شمال قطاع غزة "حماس تتعافى"، مبينا أن صفقة الرهائن المقترحة ستسمح لـ"مليون من سكان غزة بالوصول إلى مدينة غزة".

وأكد عوفر أن "إسرائيل اضطرت إلى إجلاء سكان مدينة غزة من أجل القضاء على البنية التحتية للإرهاب في المنطقة"، مضيفا: "نحن بحاجة إلى القيام بحملة عسكرية هناك يتم فيها توجيه السكان نحو الجنوب".

ورأى أن "الوقت قد حان لكي يظهر الجيش الإسرائيلي التصميم والجدية" في إشعارات الإخلاء، وتابع قائلا: "أي حكومة بديلة نقدمها ستعتمد على حماس، لأن حماس تمتلك قوة عسكرية هائلة، لكن من الناحية الاستراتيجية، المهم بالنسبة لنا هو شمال القطاع.. مارسوا الضغط عليهم هناك".