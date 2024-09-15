 قصف مدفعي وفوسفوري إسرائيلي يستهدف بلدة العديسة جنوب لبنان - بوابة الشروق
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قصف مدفعي وفوسفوري إسرائيلي يستهدف بلدة العديسة جنوب لبنان

وكالات
نشر في: الأحد 15 سبتمبر 2024 - 12:20 م | آخر تحديث: الأحد 15 سبتمبر 2024 - 12:20 م

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الأحد، باستهداف بلدة العديسة في مرجعيون مجددا بقذائف المدفعي والفوسفوري.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف بشكل يومي عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

ويستهدف حزب الله بشكل رئيسي مواقع عسكرية إسرائيلية، في هجمات يشنّها من جنوب لبنان دعما لغزة وإسنادا لمقاومتها، وترد إسرائيل باستهداف ما تصفه بأنه «بنى عسكرية» تابعة للحزب، إضافة إلى مقاتليه.

وأدت هذه المواجهات إلى نزوح عشرات الآلاف من اللبنانيين والإسرائيليين، وأثارت المخاوف من اتساع رقعة الحرب المستمرّة منذ 12 شهرا في قطاع غزة.


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