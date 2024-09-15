سوناي كارتال تتوج بلقب المنستير للتنس

توجت لاعبة التنس البريطانية سوناي كارتال باللقب الأول في مسيرتها بعد فوزها اليوم ببطولة المنستير (تونس) على حساب السلوفاكية ريبيكا سرامكوفا في النهائي 6-3 و7-5.

وبذلك تختتم البريطانية (22 عاما)، التي تحتل المركز 151 في التصنيف العالمي، عاما رائعا.

وكانت كارتال أول لاعبة بريطانية تصل إلى الدور الثالث في بطولة ويمبلدون، حيث دخلت من مرحلة التصفيات في عام 2024، كما أنها لم تصل من قبل إلى ربع النهائي في بطولة للسيدات.

والفوز في البطولة التونسية سيضعها لأول مرة ضمن أفضل مائة لاعبة في العالم في تصنيف اتحاد لاعبات التنس المحترفات الذي سيصدر الإثنين، حيث ستحتل المركز ال96.