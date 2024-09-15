السلطات تحتجز المئات بعد احتجاجات مناخية في هولندا

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ذكرت الشرطة في لاهاي اليوم السبت أنها فرقت احتجاجا نظمه نشطاء المناخ واحتجزوا حوالي 350 شخصا بصورة مؤقتة.

وأغلق نشطاء المناخ طريقا سريعا قرب البرلمان في لاهاي لعدة ساعات. وكانوا يحتجون ضد الدعم المالي للوقود الأحفوري.

وكان الطريق السريع مغلقا بالفعل أمام المرور قبل ذلك.

ولم تتدخل الشرطة في البداية لساعات لأنهم كانوا في إضراب في نفس اليوم. ولم ينه رجال الشرطة إضرابهم إلا في وقت مبكر من المساء.

وتم إقتياد عشرات المتظاهرين إلى مكان آخر. وأفادت الشرطة بالإفراج عن المحتجزين لاحقا.

وتنظم حركة "إكستنكشن ريبيليون" أو (تمرد ضد الانقراض) احتجاجات على هذا الطريق منذ أشهر.