المتحدث باسم الكرملين: بوتين عادة ما يتروى قبل رده على الممارسات الغربية

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين من هيئة عموم روسيا للإذاعة والتليفزيون إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عادة ما يتروى كثيرا قبل رده على ممارسات الغرب، بعض النظر عن الخيارات الصارمة التي يناقشها الخبراء الروس من بين أمور أخرى.

وردا على سؤال الصحفي عما إذا كان الوقت قد حان لبحث روسيا على مستوى رسمي ردها المحتمل على عدوان الغرب، بما في ذلك تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، أوضح بيسكوف قائلا: "لدينا عدد كاف من المتخصصين والخبراء ذوي الكفاءة العالية، الذين يناقشون هذا الموضوع بفعالية كبيرة. وأعتقد أن هذا يكفي حتى الآن"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وأشار بيسكوف إلى المقابلة الصحفية الأخيرة مع سيرجي كاراجانوف، الرئيس الفخري لهيئة رئاسة مجلس السياسة الخارجية والدفاعية، "الذي عرض موقفه المعروف" بشأن شن هجوم نووي وقائي لتخويف أعداء روسيا المحتملين، كمثال.

وأكد المتحدث أن "لدينا ما يكفي من مثل هذه المناقشات، لكن الرئيس يتروى كثيرا قبل اتخاذ أي رد".