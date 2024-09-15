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انتقدت وزارة الخارجية الروسية، بشكل حاد العقوبات الأمريكية على قناة "آر.تي" التلفزيونية الروسية المملوكة للدولة، حيث هددت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا باتخاذ إجراءات مضادة في بيان صدر اليوم الأحد.

ويرى مراقبون، أنه تحذير للصحفيين الأمريكيين الذين مازالوا يعملون في روسيا.

وكانت روسيا، قد اعتقلت في مارس 2023، المراسل الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش، مراسل صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية؛ بسبب اتهامات بالتجسس.

وكان المراسل الأمريكي، قد سجن لمدة 16 شهرا، ثم تم إطلاق سراحه الشهر الماضي، في إطار صفقة تبادل السجناء.

ونفى المراسل والصحيفة الاتهامات.

واتهمت زاخاروفا، أمريكا بممارسة أعمال الرقابة والهجوم على حرية الصحافة.

وأضافت زاخاروفا، أن تلك الخطوة ضد مجموعة آر.تي، موجة أخرى من القيود ضد وسائل الإعلام والصحفيين الروس.

وشكت من أن واشنطن ترغب في إغلاق وسائل الإعلام الروسية الشعبية؛ لمنع طرح وجهات نظر بديلة.