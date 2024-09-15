روسيا تحذر من رد نووي محتمل في ظل تصرفات الغرب في أوكرانيا

حذر دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يوم السبت من أن صبر روسيا على عدم الإقدام على رد نووي ضد التصرفات الغربية في أوكرانيا يوشك على النفاد.

وذكر في رسالة نشرها على قناته في تليجرام، نقلتها وكالة تاس الروسية، أنه بينما "لا مصلحة لأي طرف في النزاع النووي"، فقد مارست روسيا حتى الآن ضبط النفس في استخدام قدراتها النووية ردا على التدخل الغربي، خاصة فيما يتعلق بالضربات الدقيقة في عمق الأراضي الروسية. ولكنه، حذر من أن "حتى أعظم مستوى من الصبر له حدود".

جاءت هذه التحذيرات بعد المناقشات الأخيرة في الولايات المتحدة بشأن تقديم أنظمة صواريخ تكتيكية للجيش الأوكراني، والتي قد تمكن كييف من تنفيذ ضربات أكثر عمقا في الأراضي الروسية.

كما أشار الكرملين إلى إلى أنه يعي التهديد المتصاعد، حيث قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا تستعد لتدابير مضادة.





