مسئول في البنك المركزي الأوروبي: أسعار الفائدة يجب أن تنخفض لكن يتعين الحذر من التضخم

قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك المركزي البلجيكي، بيير فونش، إن البنك المركزي الأوروبي ينبغي أن يكون قادرا على مواصلة تخفيف السياسة النقدية، لكن يجب أن يأخذ في اعتباره ارتفاع أسعار المستهلك.

وأوضح فونش في مقابلة تلفزيونية مع قناة "في آر تي" البلجيكية اليوم الأحد: أنه "حسب السيناريو الأساسي الذي نتصوره، إذا تحققت توقعاتنا، فيجب أن نكون قادرين على خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر"، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وأضاف "لكنني أرى خطرا ضئيلا في أن يحدث هذا بشكل أبطأ إذا ظل التضخم في قطاع الخدمات مرتفعا."

وجاءت تصريحات فونش بعد ثلاثة أيام من خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثانية، حيث أشارت رئيسة البنك كريستين لاجارد إلى أنه من المرجح إجراء خفض آخر في ديسمبر - وليس في الاجتماع القادم في أكتوبر.

وقال فونش، محافظ البنك المركزي البلجيكي، إن زيادة أسعار المستهلك "يبدو أنها تحت السيطرة تقريبا، لكن التضخم في قطاع الخدمات ــ التضخم بدون السلع والطاقة ــ يظل مرتفعا للغاية، عند حوالي 4%".

وأضاف قائلا: "لذا فإن الأمر ليس بهذه السهولة، وإذا كان التعافي قادما، ونحن نأمل ذلك، فمن المحتمل جدا أن يظل التضخم أعلى من 2% لفترة أطول."