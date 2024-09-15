 تعليم كفر الشيخ تعلن انتهاء جميع الاستعدادات لبدء العام الدراسي - بوابة الشروق
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تعليم كفر الشيخ تعلن انتهاء جميع الاستعدادات لبدء العام الدراسي

محمد نصار
نشر في: الأحد 15 سبتمبر 2024 - 12:56 م | آخر تحديث: الأحد 15 سبتمبر 2024 - 12:56 م

قال محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، إن جميع مدارس المحافظة أنهت الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، سواء نظافة المدارس وإعدادات الجداول، ونقل المعلمين وغيرها من الاستعدادات الخاصة بالعملية التعليمية.

ووجه كيل وزارة التربية والتعليم، جميع الإدارات  بإعداد تقارير عن المتابعات، وعقد لقاءات مستمرة مع المعلمين؛ لنقل الخبرات والتجارب لتعود بالنفع على الطلاب، والعمل على جذب الطلاب للمدرسة، مشددًا على ضرورة تفعيل مجموعات الدعم، وتوفير كل وسائل الدعم الفني للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، من خلال اختيار أفضل مدارس بكل إدارة تعليمية تضم مدرجًا أو مسرحًا كقاعة تتناسب مع تلقي الطلاب للمجموعات، وجذب المعلمين الأكفاء المتميزين للتدريس بها.

وناقش وكيل الوزارة، الإجراءات التنفيذية لمواجهة العجز في المعلمين وضمان انضباط سير العملية التعليمية.

ووجه وكيل الوزارة، بجدية الالتزام وتكثيف الجهود لتنفيذ الكتب الدورية والقرارات الوزارية المتعلقة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد، مؤكدًا أنه ستكون زيارات ميدانية ومتابعات متواصلة للتأكد من تنفيذ تلك الإجراءات، وأنه لن يسمح بالتقصير في أداء العمل على أكمل وجه في سبيل تحقيق عام دراسي منضبط.

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