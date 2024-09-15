مقتل 18 شخصا على الأقل في تفجير إرهابي في الصومال

قتل مالا يقل عن 18 شخصا في هجوم بالقنابل في العاصمة الصومالية، مقديشو، حسبما أفادت الشرطة الصومالية يوم السبت.

وقال ضابط الشرطة محمد طاهر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مقاتلي حركة الشباب الصومالية الإرهابية فجروا قنبلتين في حي كاهدا.

وأضاف أن ما لا يقل عن 10 أشخاص آخرين أصيبوا. وكان قد تم إخفاء القنابل في شارع شهير، حيث كانت مجموعة من الشباب يلتقطون الصور هناك وقت الهجوم.

وتسيطر حركة الشباب على أجزاء من البلاد الفقيرة في منطقة القرن الأفريقي، ولكن تم دحرها بعيدا عن العاصمة في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، زادت الهجمات على المنشآت الحكومية والفنادق والمطاعم في مقديشو مرة أخرى في الأشهر الأخيرة.

وكانت آخر عملية تفجير قد وقعت باستخدام سيارة مفخخة في 21 آب/أغسطس الماضي وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص، في حين قتل 11 شخصا في هجوم إرهابي على مطعم في العاصمة في منتصف آب/أغسطس.

وقبل ذلك ببضعة أيام، هاجم الإرهابيون فندقا على الشاطئ، مما أسفر عن مقتل 20 شخصا.