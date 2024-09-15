مقتل 15 وإصابة 40 آخرين إثر انفجار صهريج في هايتي

أعلن رئيس وزراء هايتي جاري كونيل، مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا وإصابة 40 آخرين إثر انفجار صهريج في جنوب غرب هايتي يوم السبت.

وكشفت التقارير الأولية، أن الانفجار وقع بينما كان الناس يحاولون جمع الوقود بشكل غير قانوني من الصهريج بعد حادث وقع في منطقة كالباسيير في مديرية نيبس.

ووفقا لتقرير الصحيفة فإن الصهريج انفجر عقب اصطدامه بشاحنة متعطلة.

ووقع الانفجار في بلدية ميراجواني، الواقعة بجنوب غرب البلاد.

وقال المسئولون إن العديد من المصابين، الذين نقلوا إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، كانت حالتهم حرجة.

ونقلت صحيفة لو نوفيلستي، عن السلطات المحلية القول إنه تم نقل 19 شخصا مصابين بحروق خطيرة إلى مستشفيات متخصصة في العاصمة بورت او برنس.

وقال رئيس الوزراء في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن فرق الحماية المدنية والصحة العامة تقدم المساعدة للضحايا.

وأضاف كونيل: "تتضامن الحكومة مع الضحايا وعائلاتهم وتقوم بترتيب عمليات للإجلاء بواسطة المروحيات".

وكان ما لا يقل عن 70 شخصا قد لقوا حتفهم في حادث مماثل بشمال البلاد خلال عام 2021.