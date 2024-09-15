دراسة: تطبيقات المواعدة الأكثر شيوعا للعثور على شريك حياة في اليابان

أظهر مسح حديث أجرته الحكومة اليابانية أن واحدا من كل أربعة بالغين متزوجين تحت سن الأربعين في اليابان وجدوا شريك حياتهم من خلال تطبيقات المواعدة، مما يجعلها الطريقة الأكثر شيوعا التي يتعارف بها الأزواج.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن هذا المسح أجرى في شهر يوليو الماضي كجزء من جهود الحكومة اليابانية لوضع استراتيجيات لمساعدة الأجيال الشابة على الزواج وإنجاب الأطفال، حيث أصبح ارتفاع عدد الأشخاص غير المتزوجين سببا رئيسيا في انخفاض معدل المواليد في البلاد.

وقالت وكالة الأطفال والعائلات إنها تعتزم تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في ترويج تطبيقات المواعدة التي تلتزم بإرشادات السلامة والترويج لاستخدامها بشكل صحيح.

وفي استبيان عبر الإنترنت شمل 20 ألف رجل وامرأة تتراوح أعمارهم بين 15 و39 عاما على مستوى البلاد، قال 1ر25% من المستجيبين الذين تزوجوا خلال السنوات الخمس الماضية إن تطبيقات المواعدة منحتهم الفرصة للقاء الشخص الذي انتهوا بالزواج منه.

وكانت نسبة الأشخاص الذين التقوا بأزواجهم من خلال العمل أو الأنشطة المتعلقة بالعمل هي 5ر20%، بينما من التقوا خلال المدرسة 9ر9%، ومن خلال الأصدقاء أو الأشقاء 1ر9%، وفي الحفلات أو الفعاليات الاجتماعية الأخرى 2ر5%.

كما أظهر المسح أن 8ر56% من الأشخاص المتزوجين لديهم تجربة في استخدام تطبيقات المواعدة، مقارنة بـ8ر26 % من الأفراد غير المتزوجين.

وأشار تقرير مؤقت أعدته لجنة تحت إشراف وكالة الأطفال والعائلات إلى أن تطبيقات المواعدة تحظى بشعبية خاصة بين الأفراد في العشرينات من عمرهم.

وتشير بيانات الحكومة اليابانية إلى أن عدد الأزواج الذين تزوجوا في عام 2023 تراجع إلى أقل من 500 ألف لأول مرة منذ 90 عاما، ليصل إلى 474 ألفا و 717 وهو أدنى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية.