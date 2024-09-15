نشأت الديهي: اعتراف الاحتلال بعدم وجود أنفاق نشطة يثبت صحة الرواية المصرية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنّ جيش الاحتلال أعلن عن عدم وجود أي أنفاق نشطة على الحدود الفلسطيينة المصرية، ما يُثبت صحة الرواية المصرية وكذب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يعمل على ترويج الاكاذيب.

وأضاف خلال برنامجه «بالورقة والقلم»، على قناة «ten»، مساء الأحد، أنّ جيش الاحتلال اعترف للمرة الأولى بمسئوليته عن قتل ثلاثة أسرى لدى حركة حماس، عن طريق الخطأ بنيران صديقة.

وأشار الديهي، إلى أن هذا الأمر يكشف صدق رواية المقاومة عن قتل جيش الاحتلال للأسرى.

في سياق متصل، أوضح الديهي أن الوضع في جنوب لبنان صعب جدًا، في ظل القصف الإسرائيلي المستمر على تلك الجبهة.

ونوه بأن المبعوث الأمريكي يزور دولة الاحتلال لتحذيرها من فتح جبهة جديدة في لبنان، واصفًا الأوضاع هناك بأنها غير مطمئنة.

وتابع: «من الممكن أن تُطلق شرارة الحرب الأولى، لكن لن تستطيع أن تتمكن من وقف الحرب.. وهذا ما يحدث في غزة ، حيث تستمر الحرب في غزة منذ أكثر من عام».