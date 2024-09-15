إندونيسيا وبيرو تتفقان على تسريع إتمام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما

اتفقت إندونيسيا وبيرو على الإسراع فى إتمام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الجانبين.

وقال مدير عام شؤون أمريكا وأوروبا في وزارة الخارجية الإندونيسية، عمر هادي، في بيان صادر عن مكتبه اليوم الأحد: "إتمام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا وبيرو سيكون محفزا لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين"، بحسب وكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء.

وأوضح أنه بجانب مناقشة مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ناقشت الدولتان أيضا قضايا استراتيجية أخرى مثل التعاون فى المجالات البرلمانية والدفاعية والاقتصاديات التنموية ، كما تم بحث المسائل المتعلقة بإنتاج زيت النخيل ومكافحة المخدرات والتعليم.

علاوة على ذلك، تهدف إندونيسيا وبيرو بشكل محدد إلى إتمام اتفاقية الإعفاء من تأشيرات السفر على الفور لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية، حسبما كشف هادي.

ووفقا للبيان، تُعتبر بيرو واحدة من أهم شركاء التجارة لإندونيسيا في منطقة أمريكا اللاتينية. وفي عام 2023، بلغ إجمالي التجارة بين إندونيسيا وبيرو 444 مليون دولار أمريكي.

وقال هادي إن مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا وبيرو بدأت في الفترة من 27 إلى 30 أيار/مايو 2024 في عاصمة بيرو، ليما.