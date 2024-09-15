محافظ المنيا: مجمع مواقف جديد بمغاغة سيحقق طفرة نوعية فى منظومة نقل الركاب

أصدر اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، توجيهاته بإزالة كل الإشغالات والمعوقات من داخل موقف النقل الجماعي بمغاغة والمنطقة المحيطة به، تمهيدًا لتحويله إلى مجمع مواقف متطور لخدمة حركة نقل الركاب بمركز مغاغة على مساحة تقدر بنحو 15 ألف متر مربع، فى خطوة من شأنها إحداث طفرة نوعية فى منظومة النقل الجماعي وتسهيل حركة المركبات بين المدن والمراكز، وفي إطار خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية لمواقف السيارات.

كان كدوانى، تلقى خلال زياراته الميدانية المتكررة لمركز مغاغة، شكوى عدد كبير من المواطنين بتردى حالة موقف السيارات، مناشدين بالتدخل لحل المشكلة بشكل نهائى، وعلى الفور وجه المحافظ بالبدء فى تنفيذ مشروع متكامل يتم بموجبه تحويل الموقف إلى مجمع مواقف مزود بكل الخدمات والإمكانيات اللازمة لخدمة أهالى مركز مغاغة والقرى التابعة له.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، توجه اللواء محمد عقل السكرتير المساعد للمحافظة، يرافقه الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة إلى موقف السيارات للبدء فى إزالة جميع المعوقات ورفع الإشغالات، على رأس حملة ضمت 20 سيارة قلاب لتنظيف الموقع وتمهيده واسترداد قطعة أرض تابعة للموقف غير مستغلة كانت تحتوي على كميات كبيرة من الخردة والمخلفات؛ استعدادا لاستكمال خطة التوسعة والتجهيزات اللازمة للمشروع.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لتحديث مواقف المحافظة، وتحسين حركة النقل الجماعي وتقديم خدمة مريحة وآمنة للمواطنين، بالإضافة إلى القضاء على أى مظاهر عشوائية لمواقف السيارات، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع النقل داخل المحافظة.