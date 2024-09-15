أوقف المسئولون في مدينة شنجهاي الصينية خطوط النقل، واستدعوا السفن وأغلقوا المواقع السياحية بما في ذلك منتجع شنجهاي ديزني، الأحد، استعداداً للإعصار بيبينكا الذي قد يكون أقوى إعصار مداري يضرب المركز المالي الصيني منذ عام 1949.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، وصلت سرعة الرياح المستمرة المصاحبة للإعصار المصنف من الفئة الأولى حوالي 144 كيلومتراً في الساعة تقريباً بالقرب من مركزه، وصار بيبينكا على بعد 500 كيلومتر تقريباً جنوب شرقي شنغهاي بحلول الساعة الواحدة مساء (05:00 بتوقيت جرينتش).

ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة بمحاذاة الساحل الشرقي للصين بعد منتصف ليل الاثنين.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم إلغاء أكثر من 600 رحلة جوية من وإلى شنجهاي.