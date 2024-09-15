ميناء دمياط يستقبل شحنة قمح جديدة قادمة من رومانيا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً أكد فيه أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في ميناء دمياط وصل إلى 101114 طناً من القمح، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 223667 طنًا. كما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً 4205 حركة.

وأوضح البيان أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 27438 طنًا، تشمل 6483 طن يوريا، و2035 طن ملح، و4920 طن أسمنت، و3100 طن رمل زجاجي، و10900 طن بضائع متنوعة. بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31131 طنًا، تشمل 9700 طن سكر، و7599 طن حديد، و2000 طن قمح، و796 طن أبلاكاش، و10500 طن خردة، و536 طن خشب زان.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 610 حاوية مكافئة، بينما عدد الحاويات الواردة 354 حاوية مكافئة. وبلغ عدد الحاويات الترانزيت 2262 حاوية مكافئة. واستقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن، وغادرته 7 سفن أخرى. كما وصل إجمالي السفن الراسية بالميناء إلى 29 سفينة متنوعة، من بينها سفينة الشحن "وادي الكرم" المصرية، التي يبلغ طولها 229 مترًا، وعرضها 32 مترًا، وتحمل على متنها 63 ألف طن من القمح قادمة من رومانيا لصالح هيئة السلع التموينية. كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2364 طنًا من القمح، متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا.